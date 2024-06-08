في الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة.. 4 لاعبين يتأهلون إلى اليوم الأخير من منافسات بطولة العالم للبلياردو "9 كرات"

شهدت بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) أمس، تأهل أربعة لاعبين إلى اليوم الختامي من الحدث الذي تستضيفه المملكة بجدة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9 كرات).
وينتظر المتأهلون الأربعة في ختام منافسات البطولة التي ستقام اليوم، مواجهات مثيرة وقوية، بعد أن حجز كل منهم بطاقة التأهل من خلال مواجهات قوية، حظيت بمتابعة متميزة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وكان اللاعب الفيليبيني يوهان شوا، قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الصيني دانغ جين هو في منافسات دور الـ8؛ فيما تأهل منافسه في دور الأربعة اللاعب الألباني إيكلينت كاسي، بعد أن كسب خصمه الفيليبيني جيفري إيغناسيو، أما البطاقة الثالثة في الدور نصف النهائي؛ فقد ذهبت إلى البولندي فوجيتش سيفتشوك، بعد فوزه على مواطنه فيكتور زيلينسكي؛ حيث سيلاقي اليوم نظيره الأمريكي فيدور غورست الذي كان قد كسب الفيليبيني أنتون راغا، ليخطف البطاقة الرابعة والأخيرة.
وعلى هامش البطولة العالمية الكبرى، اختتمت أمس أيضًا منافسات بطولة السعودية لناشئي البلياردو بنهائي مثير، جمع الألماني فيليكس فوغل بمواجهة الأوكراني إيفان رودينكو؛ حيث قدّم اللاعبان الشابان أداءً واعدًا وأظهرا مهارات متميزة، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الألماني فوغل، ويتوج بلقب البطولة.
وشهدت منافسات البطولة وصول أكثر من لاعب سعودي إلى الأدوار النهائية؛ حيث وصل فارس المدن إلى الدور نصف النهائي قبل أن يخسر أمام الألماني فيليكس فوغل "المتوج باللقب"؛ فيما وصل عدنان علي إلى دور الـ8 قبل أن يخسر أمام الأوكراني إيفان رودينكو صاحب المركز الثاني في البطولة.