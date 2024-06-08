في الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة.. 4 لاعبين يتأهلون إلى اليوم الأخير من منافسات بطولة العالم للبلياردو "9 كرات"

وكان اللاعب الفيليبيني يوهان شوا، قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الصيني دانغ جين هو في منافسات دور الـ8؛ فيما تأهل منافسه في دور الأربعة اللاعب الألباني إيكلينت كاسي، بعد أن كسب خصمه الفيليبيني جيفري إيغناسيو، أما البطاقة الثالثة في الدور نصف النهائي؛ فقد ذهبت إلى البولندي فوجيتش سيفتشوك، بعد فوزه على مواطنه فيكتور زيلينسكي؛ حيث سيلاقي اليوم نظيره الأمريكي فيدور غورست الذي كان قد كسب الفيليبيني أنتون راغا، ليخطف البطاقة الرابعة والأخيرة.