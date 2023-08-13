كريستيانو عبر فيسبوك.. فخور للغاية بتحقيق كأس الملك سلمان

عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن سعادته بتحقيق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، محققًا أول ألقابه مع ناديه النصر هذا الموسم.
وقال اللاعب في منشور على فيسبوك: "فخور للغاية بمساعدة الفريق على الفوز بهذا الكأس المهم للمرة الأولى، شكرًا للجميع في النادي الذين ساهموا في هذا الإنجاز العظيم ولعائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائمًا وبدعم رائع من جماهيرنا".
وقاد كريستيانو رونالدو يوم أمس فريقه لتحقيق لقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 "لأول مرة في تاريخه" على حساب الهلال، بعد الفوز عليه بنتيجة 2/ 1.