كريستيانو عبر فيسبوك.. فخور للغاية بتحقيق كأس الملك سلمان

وقال اللاعب في منشور على فيسبوك: "فخور للغاية بمساعدة الفريق على الفوز بهذا الكأس المهم للمرة الأولى، شكرًا للجميع في النادي الذين ساهموا في هذا الإنجاز العظيم ولعائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائمًا وبدعم رائع من جماهيرنا".