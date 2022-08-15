"أخضر القدم" يبحث عن ذهبية "الإسلامية" أمام المستضيف غداً

يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، نظيره التركي، عند الخامسة من مساء غد الثلاثاء بتوقيت المملكة، في نهائي مسابقة كرة القدم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية الخامسة "قونية 2021".
ويطمح الأخضر إلى استعادة اللقب بعد غياب نحو 17 عامًا، عندما حققها في أول دورة ألعاب إسلامية عام 2005 في مكة المكرمة، فيما يأمل المنتخب التركي إلى تحقيق ذهبية مسابقة كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، خاصة وأن الدورة تقام على أرضه وبين جمهوره.
وكان مدرب الأخضر سعد الشهري، قد أجرى تدريبياً تكتيكياً اليوم، بمشاركة كل اللاعبين، حيث سيفتقد في اللقاء خدمات مهاجمه محمد مران الذي تعرض للطرد خلال مواجهة نصف النهائي أمام الجزائر.
وافتتح الأخضر مشواره بالدورة، بفوز على أذربيجان 1-0، ثم تغلبه على المغرب بثنائية نظيفة، ليتأهل لنصف النهائي كمتصدر لمجموعته ويكسب الجزائر بهدفين لهدف.
السهام إلى ربع النهائي
افتتح المنتخب السعودي للسهام، مشاركته في الدورة الإسلامية، بالتأهل لدور ربع نهائي منافسات الفرق للقوس الأولمبي، بتحقيقه المركز السادس برصيد 1839 نقطة، ليقابل المنتخب التشادي غداً الثلاثاء بفريقه المكون من راشد السبيعي وعبدالرحمن الموسى ومنصور علاوي.
وعلى المستوى الفردي للقوس الأولمبي، تأهل الثلاثي لدور الـ16 بتغلب علاوي على بانغور سيدوبا 6-0، والموسى على السوداني ادم مجاهد بنفس النتيجة، والسبيعي على الأذربيجاني جابرامانوف زارو 6-0.
وتقام لقاءات دور الـ16 عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء، بمواجهة علاوي مع الأوزبكي تشين يايوي، والموسى مع الإيراني كلشاني أصل محمد، والسبيعي مع الأوزبكي صادقوف أميرخون.
وفي منافسات القوس المركب، يلتقي المنتخب السعودي والمكون من عبدالعزيز الروضان ومعيض البقمي وعلي الشمراني، نظيره الإيراني في دور الثمانية بعد غد الأربعاء، بعد تحقيقه لـ1956 نقطة.
وعلى المستوى الفردي للقوس المركب، تقام غداً الثلاثاء منافسات دور الـ16؛ بلقاء الروضان بالبنغلاديشي رحمن ميدو، والبقمي بالبنغلاديشي رنا محمد سهيل، والشمراني بالإيراني مدندر محمد.
خروج رباعي المبارزة.. وخسارة للسيدات
خرج لاعبو المنتخب السعودي للمبارزة، جواد الداوود وزكريا الداوود وخليفة العمري، من منافسات دور الـ16 لمنافسات سلاح الآبيه للفردي في اليوم الثاني لمنافسات المبارزة.
وخسر جواد في ربع النهائي، أمام الأذربيجاني رسلان حسانوف 15-8 وهو الذي تأهل لهذا الدور، بفوزه على اللبناني أنطوان شويري، فيما خسر زكريا من الكازاخستاني اليموف فايزولا بنتيجة 15-9 وهو الذي تأهل لهذا الدور بتغلبه على السنغالي سينان كيبا، فيما خرج العمري من المغربي حسين الخورد 15-11، فيما خرج أحمد الحسين من دور الـ32 بخسارته أمام الأذربيجاني كنان علييف.
وفي منافسات السايبر لفرق للسيدات، خسر المنتخب السعودي والمكون من ربى المصري وعهد المعمر والحسناء الحماد ودانة القحطاني أمام المنتخب الإيراني.
وتقام عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء منافسات سلاح الآبيه الفردي للسيدات، بمشاركة ندى عابد وفوزية الخيبري وضي العميري ودانة آل قاسم.
ويتواجد عادل المطيري وعلي البحراني وسعد البقمي وجاسر البكر في منافسات سلاح السايبر الفردي عند الثانية عشر من ظهر الغد.
"تهاني" تدشن مشاركتها في الجودو
وفي مسابقة الجودو، أنهى سليمان الحماد وزميلته رنيم أبو حربش مشاركتهما في الدورة، بخسارة الأول أمام الاماراتي سعيد النقبي في منافسات وزن 73 كجم، وخسارة رنيم أمام القرغيزستانية ادينا كونبيفا.
وتتواجد تهاني القحطاني في منافسات وزن +78 كجم عند الحادية عشر من صباح غداً الثلاثاء.
ختام منافسات الأثقال
واختتم ربّاعا المنتخب السعودي لرفع الأثقال علي الخزعل وحسن أسعد مشاركة الأثقال السعودية التي حقق لاعبوها 11 ميدالية على مدى الأيام الماضية.
وحل الخزعل في المركز السابع لمنافسات وزن 102 كجم، بمجموع 361 نقطة، بعد رفعه 161 كجم في الخطف، و200 كجم في النتر.
فيما حل أسعد في المركز الخامس لمنافسات وزن +109 كجم بمجموع 361 نقطة، برفعه لـ161 كجم في الخطف، و 200 كجم في النتر.
"بوعريش" سابع السباحة
وفي منافسات السباحة، حل يوسف بوعريش بالمركز السابع في نصف نهائي سباق 50م بزمن 23.74 ثانية.
وكان "بوعريش" قد تأهل لنصف النهائي، بحلوله رابعاً في تصفيات السباق بزمن 23.89 ثانية.
وتتواصل منافسات السباحة عند العاشرة من صباح الغد.
سيدات السلة في مواجهة تركيا
يواجه المنتخب السعودي لكرة السلة للسيدات 3×3، نظيره التركي في ثاني لقاءاته بالدورة، عند الساعة 3:55 من مساء غداً الثلاثاء.
وكان أخضر السلة قد فاز في أولى مبارياته بالدورة على شقيقه القطري بنتيجة 20-19.