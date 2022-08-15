"أخضر القدم" يبحث عن ذهبية "الإسلامية" أمام المستضيف غداً

ويطمح الأخضر إلى استعادة اللقب بعد غياب نحو 17 عامًا، عندما حققها في أول دورة ألعاب إسلامية عام 2005 في مكة المكرمة، فيما يأمل المنتخب التركي إلى تحقيق ذهبية مسابقة كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، خاصة وأن الدورة تقام على أرضه وبين جمهوره.