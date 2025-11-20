"سورات" يعزّز صدارته في بطولة السعودية الدولية للجولف ضمن مهرجان WOW وموسم الرياض

عزّز الأمريكي كاليب سورات صدارته في بطولة السعودية الدولية للجولف، بعدما قدّم جولة ثانية مميزة بنتيجة 66 ضربة، أضافها إلى جولة الافتتاح البالغة 62 ضربة، ليواصل انفراده بصدارة المنافسات ويتقدّم بثبات نحو لقب النسخة السابعة من البطولة المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، ضمن فعاليات مهرجان WOW ومحطات موسم الرياض 2025.
وواصل "سورات" ترسيخ حضوره اللافت هذا العام، بعدما أنهى النسخة الماضية في مركز الوصافة إثر خسارته في جولة فاصلة ثلاثية، ليقترب هذا العام من تحقيق اللقب الذي أفلت منه العام الماضي.
وصعد البلجيكي توماس بيترز، المتوج بعدة ألقاب في الجولة الأوروبية، من المركز الثالث إلى الثاني بعد تسجيله جولة ثانية قوية بنتيجة 66 ضربة. وقال عقب نهاية الجولة: "كانت الجولة شبيهة جداً بيوم أمس. لعبت بشكل ممتاز، وتمكنت من تسجيل العديد من الضربات من مسافات بين 10 و15 قدماً، مع بعض الإخفاقات البسيطة في الضربات القصيرة. بشكل عام، أنا راضٍ جداً عن أدائي، وأتطلع لبقية المنافسات، فأنا أستمتع باللعب على هذا الملعب كثيراً."
وجذب الأمريكي أنطوني كيم اهتماماً دولياً واسعاً بعدما تقاسم المركز الثالث مع المصنّف الأعلى في البطولة تايريل هاتون والإسباني خوسيه باليستر.
وكان "كيم" قد غاب عن المشهد منذ عام 2012 بسبب سلسلة من الإصابات والمتاعب الشخصية رغم امتلاكه ثلاثة ألقاب في جولة الـ PGA، ما أثار حينها موجة اهتمام عالمية وأعاد تداول وسم #whereisanthonykim. وبعد عودته إلى المنافسات عبر دوري LIV في عام 2024، قدّم اليوم أفضل جولة له منذ عودته بتسجيل 64 ضربة خالية من الأخطاء.
وأظهر اللاعبون السعوديون تطوراً لافتاً باقترابهم من بلوغ الجولات النهائية، حيث أنهى فيصل سلهب الجولة بفارق ضربة واحدة فقط عن حدّ التأهل عند نتيجة ضربة واحدة تحت المعدل، فيما سجّل خالد عطية نتيجة المعدل، وقدّم عثمان الملا أداءً قوياً أنهى به اليوم عند ضربة واحدة فوق المعدل.