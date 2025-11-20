"سورات" يعزّز صدارته في بطولة السعودية الدولية للجولف ضمن مهرجان WOW وموسم الرياض

وصعد البلجيكي توماس بيترز، المتوج بعدة ألقاب في الجولة الأوروبية، من المركز الثالث إلى الثاني بعد تسجيله جولة ثانية قوية بنتيجة 66 ضربة. وقال عقب نهاية الجولة: "كانت الجولة شبيهة جداً بيوم أمس. لعبت بشكل ممتاز، وتمكنت من تسجيل العديد من الضربات من مسافات بين 10 و15 قدماً، مع بعض الإخفاقات البسيطة في الضربات القصيرة. بشكل عام، أنا راضٍ جداً عن أدائي، وأتطلع لبقية المنافسات، فأنا أستمتع باللعب على هذا الملعب كثيراً."