مدرب الأهلي "يايسله": هدفنا تحقيق الكأس وأصبح بين اللاعبين انسجام واضح

أشاد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الكروي الأول، بالأداء الرائع الذي قدّمه اللاعبون أمام القادسية، مشددًا على أنهم قدّموا أفضل أداء لديهم من أجل الفوز.
ونجح الأهلي في الفوز على نظيره القادسية مساء اليوم بنتيجة 5/1 في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب هونغ كونغ، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر، الذي فاز بالأمس أمام الاتحاد.
وقال يايسله في تصريحات عقب المباراة: "رغم استقبالنا لهدف، لكننا قدّمنا مباراة جيدة، اللاعبون تمكنوا من مراعاة كامل التفاصيل في اللقاء، وأصبح واضحًا الانسجام بين جميع لاعبي الفريق".
وأضاف: "هدفنا تحقيق الكأس، ونضع في اعتبارنا أن النصر فريق تعاقد مع صفقات مميزة هذا الصيف، ولكن اليوم سنأخذ قسطًا من الراحة، وأنام جيدًا ثم نفتح صفحة النهائي".
وبسؤاله إذا ما كان الأهلي هو المرشح الأول للبطولات قال: "هذه مباراتنا الرسمية الأولى، وقدمنا فيها أداء رائعًا، ولكن أمامنا خطوة ثانية، ولدينا طموح كبير هذا الموسم، وأصبحنا نمتلك شغفًا كبيرًا لتحقيق الألقاب، ولكن أنا واقعي، سأخذ الأمر خطوة بخطوة".
وعن وجود الفريق في هونغ كونغ بالرغم من أنه لم يكن في مخططاتهم، علّق: "تلقينا الدعوة للمشاركة في بطولة السوبر، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا منها، ونفضل اللعب دائمًا أمام الجماهير. اليوم كان العدد قليلًا، ولكن الجميل أن لدينا ملعبًا رائعًا، ولكن في هونغ كونغ لا يمكن التحكم في هذا الأمر".
وختم ماتياس: "هذه بداية رائعة لنا، ونسعى لنكون أفضل، ولكن سنُحلل مباراتنا بالتفصيل ونعمل على دراسة الأمور التي نحتاجها، وفي الاجتماع الفني سأخبر اللاعبين بالحقيقة والتفاصيل، وحاليًا لا أود الحديث عن المستقبل".