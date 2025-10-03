"الأخضر" يواصل استعداداته لمواجهة إندونيسيا الأربعاء المقبل

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ، ثم تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تختتم بمناورة على كامل الملعب.