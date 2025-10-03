"الأخضر" يواصل استعداداته لمواجهة إندونيسيا الأربعاء المقبل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم (الجمعة) تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ، ثم تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تختتم بمناورة على كامل الملعب.
وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب حسان تمبكتي في التمارين الجماعية، فيما اكتفى الثنائي أيمن يحيى ومحمد سليمان بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي. كما انتظم عبدالإله العمري في معسكر الأخضر مساء اليوم بعد استدعائه من المدرب، وشارك مباشرة في التدريبات.
ويواصل الأخضر استعداداته مساء غدٍ (السبت) بحصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السابعة مساءً.