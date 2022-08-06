في ودية "إزميت".. السلبية تجمع الأهلي والخليج

سيطر التعادل السلبي بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره الخليج على المباراة التجريبية التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن تحضيراتهما خلال معسكرَيْهما الإعداديَّيْن في مدينة إزميت التركية استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
ونفَّذ مدربا الفريقَيْن العديد من التغييرات طوال مجريات اللقاء بهدف الوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.
ويدشن الأهلي مشواره بمواجهة القيصومة في الـ24 من أغسطس الجاري ضمن الجولة الأولى من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، في حين يفتتح الخليج الصاعد حديثًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مشواره بلقاء الهلال.