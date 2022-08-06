في ودية "إزميت".. السلبية تجمع الأهلي والخليج

سيطر التعادل السلبي بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره الخليج على المباراة التجريبية التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن تحضيراتهما خلال معسكرَيْهما الإعداديَّيْن في مدينة إزميت التركية استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.