رياضة

ملك الأردن لـ"النشامى": " كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة.. قدمتم أداء مبهرًا ورفيعًا

قدَّم التهنئة للمنتخب القطري بمناسبة تحقيقه كأس آسيا2023
ملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين
ملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين

واسى ملك الأردن، الملك عبدالله بن الحسين، المنتخب الأردني الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد خسارته اليوم السبت من شقيقه القطري 3/ 1 في نهائي كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في قطر.

وقال الملك عبدالله بن الحسين في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس": "عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرًا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية. نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

ملك الأردن
المنتخب الأردني
نهائي كأس آسيا 2023
الملك عبدالله بن الحسين

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