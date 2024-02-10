ملك الأردن لـ"النشامى": " كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة.. قدمتم أداء مبهرًا ورفيعًا

واسى ملك الأردن، الملك عبدالله بن الحسين، المنتخب الأردني الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد خسارته اليوم السبت من شقيقه القطري 3/ 1 في نهائي كأس آسيا 2023، المقامة حاليًا في قطر.