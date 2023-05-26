الأخضر تحت 17 عامًا يخسر ودّيّة اليمن

خسر المنتخبُ السعودي تحت 17 عامًا من منتخب اليمن، بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن ختام المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.