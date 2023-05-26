الأخضر تحت 17 عامًا يخسر ودّيّة اليمن

خسر المنتخبُ السعودي تحت 17 عامًا من منتخب اليمن، بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن ختام المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
ودخل المديرُ الفني عبدالوهاب الحربي اللقاءَ بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، محمد المحيش، محمد هزازي، رامز العطار، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف البشري، طلال حاجي.
يذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات: أستراليا، والصين، وطاجيكستان.