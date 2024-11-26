في "نخبة آسيا": السد يفرض التعادل.. والهلال يتأهَّل لثُمن النهائي

في "نخبة آسيا": السد يفرض التعادل.. والهلال يتأهَّل لثُمن النهائي
فرَّط فريق الهلال الأول لكرة القدم بنقطتَيْن ثمينتَيْن في صراعه نحو الصدارة؛ وذلك بتعادله خارج ملعبه مع السد القطري بهدف لكل فريق اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
بدأ الهلال اللقاء مهاجمًا بحثًا عن الوصول مبكرًا إلى مناطق مضيفه السد؛ فسيطر على مجريات اللعب في وسط الميدان، وكان الأكثر خطورة، في حين اكتفى الفريق القطري بإغلاق المنافذ المؤدية إلى مرماه، وتراجع دفاعيًّا في معظم فترات الشوط.
وأسفر الضغط الهلالي عن هدف الأسبقية حينما حوَّل سالم الدوسري كرة عرضية من الجهة اليسرى على رأس محمد كنو، الذي أرسلها بدوره نحو المرمى، وتابعها المدافع علي البلهي بقدمه في غفلة من المدافعين والحارس، وذلك في الدقيقة العاشرة.
وفي الجهة المقابلة، ضاعت على السد القطري فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة الـ(28) عندما توغل الدولي الجزائري يوسف عطال من الجبهة اليمنى، وأرسل كرة بينية، مرت أمام أكرم عفيف الذي كان في موقف سانح للتسجيل.
وأهدر البرازيلي ليوناردو فرصة تعزيز النتيجة للهلال حينما وصلته تمريرة رأسية من ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء، وسددها مباشرة، لكنها ارتطمت بزميله ناصر الدوسري؛ وتغيرت مسارها، وابتعدت عن المرمى (39)، ثم عاد ليوناردو ليسدد كرة قوية، تصدى لها الحارس مشعل برشم ببراعة، وحوّلها لركلة ركنية (44)؛ لينهي الهلال صاحب الأفضلية الشوط الأول متفوقًا بهدف وحيد.
وتواصلت أفضلية الهلال في الشوط الثاني، واستشعر الحرج الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب السد؛ فلجأ إلى إجراء ثلاثة تغيرات دفعة واحدة بغية منح فريقه قوة هجومية أكبر من أجل تعديل النتيجة، وسرعان ما أسفرت عن هدف التعادل عن طريق البديل أوتافيو (71).
ومضت باقي دقائق المباراة دون تغيير في عداد النتيجة؛ ليطلق حكم اللقاء صفارة نهاية هذه المواجهة بتعادل الفريقين.
وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة "متأهلاً لدور الـ 16" في المركز الثاني في ترتيب دوري الغرب، بالتساوي مع النصر السعودي، كما رفع السد رصيده إلى 9 نقاط، احتل بها المركز الخامس.