في "نخبة آسيا": السد يفرض التعادل.. والهلال يتأهَّل لثُمن النهائي

بدأ الهلال اللقاء مهاجمًا بحثًا عن الوصول مبكرًا إلى مناطق مضيفه السد؛ فسيطر على مجريات اللعب في وسط الميدان، وكان الأكثر خطورة، في حين اكتفى الفريق القطري بإغلاق المنافذ المؤدية إلى مرماه، وتراجع دفاعيًّا في معظم فترات الشوط.