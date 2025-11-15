ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق الميادين

وحقق المركز الأول في الشوط العاشر البكرة "فهدة" للمالك راشد العجمي، والشوط الحادي عشر البكرة "نهايب" للمالك حسين آل صبيح، والشوط الثاني عشر القعود "مسّاح" للمالك فهد آل منجم، والشوط الثالث عشر البكرة "منوة" للمالك أحمد آل مرشد، والشوط الرابع عشر القعود "المهندس" للمالك سراج آل عامر، والشوط الخامس عشر البكرة "شواهين" للمالك محمد وعلان، والشوط السادس عشر القعود "العابر" للمالك فيصل الكربي، والشوط السابع عشر البكرة "جلمود" للمالك هادي آل كليب، والشوط الثامن عشر القعود "مسّاع" للمالك محمد آل عامر، والشوط التاسع عشر البكرة "اليمامة" للمالك خالد الكربي، وحقق القعود "شاهين" للمالك صالح آل منجم المركز الأول في الشوط العشرين، فيما حصلت البكرة "العالمية" للمالك صالح الكربي على المركز الأول في الشوط الحادي والعشرين.