"فورد مادكس برون" بطلًا لكأس إمارة مكّة المكرّمة.. والتقديريّة من نصيب "الملهم"

وفي الشوط الثاني، على المسافة نفسها، سبقت الفرس "بنت الأجواد"، المملوكة لرفاعي صنت الغريبان، باقي المشاركين إلى خطّ النهاية، وكان على متنها الخيّال نايف العنزي، بينما درّبها ناصر فواز.