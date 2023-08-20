"فورد مادكس برون" بطلًا لكأس إمارة مكّة المكرّمة.. والتقديريّة من نصيب "الملهم"

أهدى الجواد "فورد مادكس برون" مالكه "عبدالله علي جريد المطيري" كأس إمارة منطقة مكّة المكرّمة، إثر فوزه، مساء أمس السبت، بالشوط السابع من الحفل الـ33 لموسم سباقات الطائف، والذي ينظّمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز للفروسيّة في الحوية.
وقاد الخيّال عادل الفريدي "فورد مادكس برون"، الذي درّبه حسين الشويب، إلى قطع مسافة الشوط، البالغة 1600 متر، في زمن قدره 1:43.99 دقيقة، وحسم الخيّال نفسه الشوط السادس من الحفل.
ونيابةً عن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكّة المكرّمة، سلّم الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، الكأس.
وتضمّن الحفلُ الـ33 ثمانية أشواط أخرى، ووصل مجموع جوائزه إلى 885 ألف ريال، بينها 150 ألفًا لشوط كأس إمارة منطقة مكّة المكرّمة، نصفُها يذهب لصاحب المركز الأوّل.
وافتُتِح السباق في تمام الساعة الـ4 عصرًا، وأسفر أوّل أشواطه التسعة، الذي بلغ طوله 1200 متر، عن فوز الجواد "الزحل"، المملوك لإسطبل النوب، مع الخيّال وجبرتو راموس والمدرّب سلمان العضيانيّ.
وفي الشوط الثاني، على المسافة نفسها، سبقت الفرس "بنت الأجواد"، المملوكة لرفاعي صنت الغريبان، باقي المشاركين إلى خطّ النهاية، وكان على متنها الخيّال نايف العنزي، بينما درّبها ناصر فواز.
وزادت مسافة التنافس بدءًا من الشوط الثالث، الذي امتدّ لـ1400 متر، وأسفر عن حصد الجواد "ناشونال جالوري"، المملوك للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، المركز الأوّل، بقيادة الخيّال محمد الحبيل وتدريبات ثامر الديحانيّ.
وعلى المسافة نفسها، قاد الخيّال عبدالله العوفي الجواد "عسفان الخالديّة"، المملوك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى قمّة ترتيب الشوط الرابع.
أمّا الشوط الخامس، الممتدّ أيضًا لـ1400 متر، فذهبت قمّة ترتيبه إلى الجواد "حافظك الله الخالديّة"، المملوك لإسطبلات الخالديّة، بقيادةٍ من الخيّال فهد الفريديّ.