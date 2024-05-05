بتنظيم وزارة الرياضة.. تعرف على أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي

وتحدث "القاسم" عن الدوري الرديف الذي نظم لمدة سنتين ومن ثم ألغي، مبيّنًا أنه كان مجرد تجربة بهدف زيادة دقائق اللعب للاعب السعودي في الأندية، مؤكدًا أن فكرة تقليص عدد اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم القادم إلى 25، سيضمن تحقيق الأهداف التي كان ينشدها اتحاد الكرة من الدوري الرديف؛ إذ ستتيح عملية التقليص للاعبين المحليين إيجاد فرصة للعب في أندية أخرى، في حال لم يوفقوا في نيل مكان في أنديتهم الحالية، مشيرًا إلى موضوعات أخرى في إجابة عن أسئلة واستفسارات الإعلاميين ذات علاقة بلجان الاتحاد المنظمة للمسابقات السعودية.