بتنظيم وزارة الرياضة.. تعرف على أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي

عقدت وزارة الرياضة في العاصمة الرياض، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وتناول المؤتمر جملة من الموضوعات التي تناوب على الحديث عنها: المدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية اللجنة الأولمبية والبارالمبية عبدالعزيز البقوص، ورئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي المشرف على برنامج استقطاب اللاعبين سعد اللذيذ، والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.
واستعرض "البقوص" في حديثه مع انطلاق أعمال المؤتمر، نتائج مشاركات المنتخبات السعودية في جميع الألعاب بالمسابقات الآسيوية عمومًا، والإنجازات التي تمكّنت من إحرازها، وجملة الأهداف المحققة، وفقًا لاستراتيجيات الوزارة واللجنة الأولمبية والبارلمبية والاتحادات التابعة لهما في هذه المشاركات، إلى جانب التطرق إلى استعدادات المملكة لأولمبياد باريس 2024.
من جانبه فاخر رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين سعد اللذيذ، بتحقيق الرابطة وبرنامج استقطاب اللاعبين بالأهداف التي وضعت مطلع هذا الموسم 2023 - 2024، التي من أهمها تطوير عمل الأندية بشكلٍ كبير، بما يشمل برنامج الحوكمة، والوصول بالدوري السعودي للمحترفين لمرحلة باتت فيها أنديته هدفًا لوكلاء اللاعبين العالميين، إلى جانب تقليل متوسّط أعمار اللاعبين في الدوري من 29.1 حتى 27.5، والعمل جارٍ على الاستمرار في تقليص الأعمار لحدود أدنى، كما زادت القيمة السوقية للدوري 3 أضعاف، مؤكدًا أن القادم أفضل بكثير.
بدوره تناول الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، خطة تطوير المنتخبات السعودية التي تأتي من ضمنها مبادرة "خارطة طريق تطوير المنتخبات 2024 - 2034"، التي تشمل رفع عدد المنتخبات السنية من 5 إلى 10 منتخبات، وهذا بالفعل ما نفذ حتى الآن؛ إذ تمكّنت هذه المنتخبات بطواقم كاملة من المشاركة في 18 مناسبة دولية بين الرسمية والودية، وخاضت فيها 84 مباراة، متطرقًا لتقدم المنتخب السعودي الأول إلى المركز الـ53 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتحدث "القاسم" عن الدوري الرديف الذي نظم لمدة سنتين ومن ثم ألغي، مبيّنًا أنه كان مجرد تجربة بهدف زيادة دقائق اللعب للاعب السعودي في الأندية، مؤكدًا أن فكرة تقليص عدد اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم القادم إلى 25، سيضمن تحقيق الأهداف التي كان ينشدها اتحاد الكرة من الدوري الرديف؛ إذ ستتيح عملية التقليص للاعبين المحليين إيجاد فرصة للعب في أندية أخرى، في حال لم يوفقوا في نيل مكان في أنديتهم الحالية، مشيرًا إلى موضوعات أخرى في إجابة عن أسئلة واستفسارات الإعلاميين ذات علاقة بلجان الاتحاد المنظمة للمسابقات السعودية.