معاناة بالخط الخلفي.. ضربة موجعة تضع ألمانيا في مأزق قبل ثمن نهائي اليورو

ولم يقم ناغلسمان بأي تغيير على القائمة الأساسية التي خاض بها منتخب ألمانيا لقاءاته الثلاثة بدور المجموعات، لكنه سيضطر لإجراء تغيير واحد على الأقل في مباراة دور الـ16 التي تجرى بمدينة دورتموند، حيث يواجه الفريق وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا وصربيا.