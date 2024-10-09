الليلة 60 ألف عاشق بصوت واحد: "للأخضر جينا من كل مدينة.. والفوز بإذن الله لينا"

اكتمل عقد الـ 60 ألف عاشق، لمساندة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، أمام نظيره الياباني، حيث يهتف الجميع بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة في جدة، وبصوت واحد، كلنا معاك يالأخضر .. وأيضًا : للأخضر جينا .. من كل مدينة .. والفوز بإذن الله لينا"، حيث تم شراء الـ 60 ألف تذكرة لمساندة الأخضر في القمة الآسيوية، أمام اليابان.