الليلة 60 ألف عاشق بصوت واحد: "للأخضر جينا من كل مدينة.. والفوز بإذن الله لينا"

اكتمل عقد الـ 60 ألف عاشق، لمساندة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، أمام نظيره الياباني، حيث يهتف الجميع بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة في جدة، وبصوت واحد، كلنا معاك يالأخضر .. وأيضًا : للأخضر جينا .. من كل مدينة .. والفوز بإذن الله لينا"، حيث تم شراء الـ 60 ألف تذكرة لمساندة الأخضر في القمة الآسيوية، أمام اليابان.
وتساند الجماهير السعودية الصقور الخضر في موقعة مرتقبة تجمع "الصقور" و"الساموراي" الياباني، وذلك في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ "الطريق إلى كأس العالم 2026".
ويسعى المنتخب السعودي إلى خطف النقاط الثلاث على أرضه وبين جماهيرة ليتصدر مجموعته الثالثة.