"لويز فيليبي" يقترب من النصر.. إفادات بتقدم المفاوضات و20 مليون يورو لناديه

كشفت صحيفة "mundodeportivo" الإسبانية، أن الإيطالي لويز فيليبي، لاعب ريال بيتيس يقترب من الانتقال إلى السعودية، واللعب في صفوف النصر، بالموسم الجديد.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن اللاعب الإيطالي اقترب من الرحيل عن ريال بيتيس؛ حيث إن مفاوضاته مع النادي السعودي وصلت لمرحلة متقدمة جدًّا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الإيطالي قريب جدًّا من إنهاء المفاوضات، وربما يتم إغلاقها نهائيًّا خلال الساعات القليلة المقبلة، كما ينوي النادي الإسباني الحصول على حوالى 20 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب.
ويلعب لويز فيليبي البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف ريال بيتيس منذ يوليو 2022، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2022.
وتعاقدت إدارة النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن، مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو، والإسباني إيمريك لابورت.