"لويز فيليبي" يقترب من النصر.. إفادات بتقدم المفاوضات و20 مليون يورو لناديه

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الإيطالي قريب جدًّا من إنهاء المفاوضات، وربما يتم إغلاقها نهائيًّا خلال الساعات القليلة المقبلة، كما ينوي النادي الإسباني الحصول على حوالى 20 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب.