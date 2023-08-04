"تقنية حكم الفيديو المساعد VAR" في ورشة عمل تثقيفية للإعلاميين

ضمن ورش العمل المصاحبة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، أُقيمت مساء اليوم الجمعة في المركز الإعلامي الرئيسي بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف ورشة العمل التثقيفية للإعلاميين عن تقنية الحكم الفيديو المساعد (VAR)، قدمتها لجنة الحكام.
واستعرض عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي خليل جلال محاور الورشة، بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، ومدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي هاني بلان، وخبراء التحكيم العرب (عبدالرحمن الزيد وعمر المهنا وسمير عثمان وعبدالله القحطاني).
كما استعرض عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم محمد كزاز مهام وأعمال حكام تقنية الفيديو المساعد في المباريات. تلا ذلك شرح ميداني لعمل أجهزة تقنية الـVAR في أرضية الملعب.