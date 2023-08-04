"تقنية حكم الفيديو المساعد VAR" في ورشة عمل تثقيفية للإعلاميين

ضمن ورش العمل المصاحبة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، أُقيمت مساء اليوم الجمعة في المركز الإعلامي الرئيسي بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف ورشة العمل التثقيفية للإعلاميين عن تقنية الحكم الفيديو المساعد (VAR)، قدمتها لجنة الحكام.