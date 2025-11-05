صندوق الاستثمارات العامة وجولف السعودية يعلنان عن موسم 2026

من جهته قال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية:"من خلال شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة وتعاوننا مع جولتي LPGA وLET، نواصل إحداث تحول نوعي في رياضة الجولف النسائية. وتمثل إضافة بطولة مشتركة في الولايات المتحدة مع LPGA انعكاسًا للقوة والطموح العالميين لهذه السلسلة. لقد شهدنا عن قرب التأثير الكبير لهذه البطولات في تحفيز المشاركة وتشكيل مستقبل رياضة الجولف — بدءًا من آلاف اللاعبات الجدد في المملكة العربية السعودية وصولًا إلى الجماهير حول العالم".