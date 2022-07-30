أخضر السلة للشباب يفوز على الكويت في البطولة الخليجية

فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على نظيره الكويتي 72-63 في ثاني مبارياته في البطولة الخليجية للمنتخبات تحت 18 سنة المؤهلة لكأس آسيا، التي أُقيمت اليوم السبت على صالة نادي الوصل بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.