أخضر السلة للشباب يفوز على الكويت في البطولة الخليجية

فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على نظيره الكويتي 72-63 في ثاني مبارياته في البطولة الخليجية للمنتخبات تحت 18 سنة المؤهلة لكأس آسيا، التي أُقيمت اليوم السبت على صالة نادي الوصل بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فرض الأخضر سيطرته طوال المباراة، واستطاع أن يُنهي الفترة الأولى لصالحه (17 -10)، وواصل تفوُّقه في الفترة الثانية (37-30) رغم محاولات منتخب الكويت تقليص الفارق.
وأنهى المنتخب السعودي الفترة الثالثة لصالحه أيضًا بفارق نقطة واحدة (47-46)، ثم نجح الأخضر في الفترة الرابعة في إنهاء اللقاء لصالحه بفارق تسع نقاط (72- 63).
ويلعب المنتخب السعودي ثالث مبارياته غدًا الأحد أمام نظيره الإماراتي صاحب الضيافة عند الساعة الـ5:15 بتوقيت السعودية.
وكان المنتخب السعودي قد تغلب على نظيره العماني أمس الجمعة بنتيجة 63-33 في أولى مبارياته في البطولة الخليجية للمنتخبات تحت 18 سنة.