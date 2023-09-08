الأخضر الأولمبي يواجه لبنان في ثاني مبارياته بتصفيات كأس آسيا

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تغلّب على منتخب منغوليا بنتيجة 3-1 في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة "العاشرة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والتي تضم إلى جوار "الأخضر" منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.