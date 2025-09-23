المفاجآت تتواصل في كأس الملك .. الزلفي يقصي الفيحاء ويبلغ ثمن النهائي

التحق فريق الزلفي الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك، بعدما تجاوز عقبة ضيفه الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية (4-3)، عقب انتهاء الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الزلفي بمدينة الزلفي، لحساب منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين - أغلى الكؤوس – للموسم الرياضي 2025-2026.