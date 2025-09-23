المفاجآت تتواصل في كأس الملك .. الزلفي يقصي الفيحاء ويبلغ ثمن النهائي

التحق فريق الزلفي الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك، بعدما تجاوز عقبة ضيفه الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية (4-3)، عقب انتهاء الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الزلفي بمدينة الزلفي، لحساب منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين - أغلى الكؤوس – للموسم الرياضي 2025-2026.
وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم بطاقة الترشح.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي.
ولم تتغير النتيجة في الشوط الإضافي الثاني، على الرغم من بعض الفرص السانحة للتسجيل لكليهما، ليتجه الفريقان إلى ركلات الجزاء الحاسمة التي ابتسمت في نهاية المطاف لفريق الزلفي.