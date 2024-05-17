مُدافع "النصر" مطلوب في عدة أندية أوروبية

وأضاف الموقع: "لابورت هو موضع اهتمام نادي أتلتيك بلباو، وإنهم كانوا قريبين من إعادته إلى بلباو الصيف الماضي، وسيحاولون القيام بذلك مرة أخرى إذا تمكن لابورت من التفاوض على إنهاء العقد مع النصر".