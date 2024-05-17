مُدافع "النصر" مطلوب في عدة أندية أوروبية

يحظى الدولي الإسباني إيمريك لابورت مدافع نادي النصر باهتمام العديد من الأندية الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشفت عدة تقارير إسبانية أن المدافع الإسباني يرغب في العودة إلى الملاعب الأوروبية مرة أخرى بعد موسم واحد فقط قضاه في الدوري السعودي.
وقال موقع " Football Españ" في تقرير نشره اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي: يبدو أن اللاعب الإسباني الدولي أيمريك لابورت سيعود إلى أوروبا هذا الصيف للعب في بطولة أوروبا تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، لكن العودة يريد أن يجعلها دائمة.
وانتقل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى نادي النصر السعودي في الصيف الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأضاف الموقع: "لابورت هو موضع اهتمام نادي أتلتيك بلباو، وإنهم كانوا قريبين من إعادته إلى بلباو الصيف الماضي، وسيحاولون القيام بذلك مرة أخرى إذا تمكن لابورت من التفاوض على إنهاء العقد مع النصر".
وتابع: "إنهم ليسوا الفريق الوحيد الذي يدرس التعاقد معه، حيث تستفسر فرق أخرى في إسبانيا وإيطاليا عن مدى توفره؛ نظرًا لكونه خيارًا قويًا وذا خبرة في الدفاع".
وذكر موقع "ريليفو" الإسباني أن لابورت يستعد لمغادرة صفوف نادي النصر في الصيف المقبل، وذلك بسبب رغبته في العودة مجدداً إلى الملاعب الأوروبية.
وأشار الموقع الإسباني إلى أن نادي النصر سيوافق على بيع عقد لابورت في الصيف، ولكن في حالة وصول عرض مناسب من أجله للنادي.
ويرتبط إيميرك لابورت، بعقدٍ سارٍ حتى 30 يونيو 2026، وبالتالي مسألة رحيله بيد نادي النصر.
وشارك إيميرك لابورت صاحب الـ29 عاماً، في 37 مباراة برفقة فريق النصر بكل المسابقات في الموسم الجاري، وقد سجل اللاعب 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً.