بطولة كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل تثري تجارب ضيوف العلا.. هنا التفاصيل

يترقب عشاق رياضة القدرة والتحمل للاستمتاع بتجربة استثنائية تمزج بين العروض الرياضية والتجارب الترفيهية والطبيعة الساحرة في قلب الواحة القديمة، حيث انطلقت اليوم فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل المميزة في العلا.
وتقام البطولة بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية، وتعتبر إحدى أبرز الفعاليات ضمن تقويم رياضة القدرة والتحمل الدولي.
وتعود البطولة بنسختها الخامسة إلى الواحة القديمة مع جائزة مالية هي الأكبر على الإطلاق في هذه الرياضة، كما تجمع البطولة المنتظرة نخبة من الفرسان المحترفين والخيول الرائعة والمدربين المحترفين، فضلاً عن الشخصيات المرموقة والرعاة الدوليين، ما يعد ضيوف العُلا بتجربة رياضية من نوع آخر.
وتترافق النسخة الخامسة من البطولة المنتظرة مع مجموعة من أروع العروض والفعاليات الفريدة، ما يضمن لضيوف العلا تجربة رياضية ترفيهية تتخطى جميع التوقعات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم: "نستعد لانطلاق منافسات البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستحمل في نسختها الخامسة أروع اللحظات التي لا تُنسى لضيوفنا الأعزاء، ولا تقتصر أهمية البطولة على الجانب الرياضي فقط، بل تحمل في طياتها أروع العروض التراثية والثقافية والترفيهية المخصصة للجميع.
وتنطلق البطولة من قلب قرية الفرسان يوم السبت 10 فبراير، حيث يتواجه 200 فارس من 51 بلداً حول العالم في تحدي المستوى الثاني لمسافة 120 كيلومتراً، ما يعد بأروع المنافسات ضمن محيط العلا الطبيعي الساحر، بينما يشهد يوم الأحد 11 فبراير منافسةً رائعة بين 67 فارساً في تحدي المستوى الثالث لمسافة 160 كيلومتراً.
وترفع البطولة سقف تطلعات عشاق رياضة القدرة والتحمل، استعداداً لاستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل التي تحتضنها العلا أيضاً في 2026، وإلى جانب عروض الفروسية المثيرة وسباقات القدرة والتحمل عالمية المستوى، تستضيف لحظات العلا سلسلة من الفعاليات والتجارب الثقافية والفنية والترفيهية التي تُقام بالتزامن مع منافسات البطولة.
ويمكن لعشاق الفروسية استكشاف أروع المفاهيم والمواضيع على مدار البطولة مع 6 جلسات حوارية تتناول تاريخ سباقات القدرة والتحمل وكيفية رعاية الخيول إلى جانب التضاريس المثالية في العلا لممارسة رياضة القدرة والتحمل، فضلاً عن معرفة المزيد حول الخيول العربية وغيرها الكثير. - الكلاسيكيات الخالدة سيستمتع زوار العلا بعروض الأفلام المميزة يومي السبت والأحد ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً، مع اثنين من الأفلام الكلاسيكية الشهيرة في عالم الخيول. يروي الفيلم الأول "سيبسكيت" قصة الخيل الشهير سيبسكيت، أحد أبرز الخيول في ثلاثينيات القرن الماضي. يتحدث الفيلم عن نجاح الخيل وكيف تحول إلى رمز وظاهرة عالمية يعرفها الجميع.
ويعتبر هذا الفيلم، الذي تم إصداره في 1949، أحد أعظم أفلام سباقات الخيول على الإطلاق، وهو من بطولة شيرلي تمبل وباري فيتزجيرالد. ويحمل الفيلم الثاني اسم ذا هورس ويسبر، وهو من بطولة روبرت ريدفورد وكريستين سكوت توماس، وحاز الفيلم، الذي صدر في عام 1998، استحسان النقاد وحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر.
ويستند الفيلم إلى رواية تحمل نفس الاسم، حيث يروي قصة المدرب توم بوكر الذي يمتلك قدرة رائعة على التعامل مع الخيول، ويتم الاستعانة ببوكر لمساعدة الشابة جريس وحصانها بيلجرم لاستعادة عافيته بعد حادث مأساوي تعرض له الاثنان، ويُعتبر الفيلم أحد أعظم الأعمال الفنية السينمائية التي تناولت موضوع الخيول وعلاقتها بالإنسان.
وتستقبل فعاليات نهاية الأسبوع في قرية الفرسان بالعلا ضيوفها مع مجموعة من التجارب المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار، ويمكن للسيدات الاستمتاع بفعالية الكحل العربي، حيث يمكنهم تعلم تقنيات وضع الكحل التقليدية برفقة فناني الماكياج المحليين، بينما تمكن فعالية فن الحناء الضيوف من الحصول على رسوم الحناء التقليدية على وجوههم أو أيديهم مع مجموعة من الفنانين المبدعين.
بينما تثري فعالية الاندماج الثقافي تجربة زوار العلا مع عرض موسيقي مباشر بمشاركة عدد من الموسيقيين الموهوبين.
وتتيح الأنشطة الأخرى للزوار تجربة ركوب الخيل وركوب الأطفال على المُهر، إلى جانب استكشاف الثقافة السعودية من خلال الإيقاعات المذهلة التي يبدعها 10 عازفين سعوديين موهوبين، كما يمكنهم متابعة 3 فعاليات يومية من الترفيه المباشر مثل ألعاب الخفة وركوب الدراجة ذات العجلة الواحدة وعروض النار وغيرها الكثير برفقة الفنانين الموهوبين والمميزين.
ويتضمن برنامج الفعاليات أيضاً تجربة التصوير مع ارتداء الأزياء التقليدية أمام مناظر العلا الطبيعية، بالإضافة إلى عرض موسيقي مباشر تحييه دي جي لين، أحد أشهر منسقي الأغاني السعوديين والتي تألقت في العديد من الفعاليات المحلية والدولية.
ويستضيف برنامج فعاليات البطولة أيضاً مساحات عرض مستوحاة من رياضة القدرة والتحمل إلى جانب مجموعة من عروض المأكولات والمشروبات من العلامات التجارية المشهورة، ويستطيع ضيوف العلا الاستمتاع بطبيعة العلا الاستثنائية عند غروب الشمس من تجربة المخيم مع الكراسي المريحة والبطانيات الدافئة، كما يستطيع الضيوف الاستمتاع بأروع عروض التجزئة من العلامات التجارية الفاخرة.