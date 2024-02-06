بطولة كأس خادم الحرمين الدولية للقدرة والتحمل تثري تجارب ضيوف العلا.. هنا التفاصيل

ويمكن لعشاق الفروسية استكشاف أروع المفاهيم والمواضيع على مدار البطولة مع 6 جلسات حوارية تتناول تاريخ سباقات القدرة والتحمل وكيفية رعاية الخيول إلى جانب التضاريس المثالية في العلا لممارسة رياضة القدرة والتحمل، فضلاً عن معرفة المزيد حول الخيول العربية وغيرها الكثير. - الكلاسيكيات الخالدة سيستمتع زوار العلا بعروض الأفلام المميزة يومي السبت والأحد ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً، مع اثنين من الأفلام الكلاسيكية الشهيرة في عالم الخيول. يروي الفيلم الأول "سيبسكيت" قصة الخيل الشهير سيبسكيت، أحد أبرز الخيول في ثلاثينيات القرن الماضي. يتحدث الفيلم عن نجاح الخيل وكيف تحول إلى رمز وظاهرة عالمية يعرفها الجميع.