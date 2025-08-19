الأهلي يجدّد ويستقطب عقود 7 لاعبين لدعم فريق تحت 21 عاماً

وشملت قائمة اللاعبين الذين جرى تجديد عقودهم لمدة عامين: وائل خالد الجهني، بدر حسام كابلي، وسيف دارسي، فيما تم تجديد عقد أحمد الرفاعي لمدة عام واحد. كما تم استقطاب اللاعبين يزن مدني وزياد ملا بعقود تمتد لثلاثة أعوام، إلى جانب سلمان الجدعاني لمدة عام واحد.