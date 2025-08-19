الأهلي يجدّد ويستقطب عقود 7 لاعبين لدعم فريق تحت 21 عاماً

أنهت شركة نادي الأهلي إجراءات تجديد واستقطاب عقود سبعة لاعبين لدعم فريق كرة القدم تحت 21 عاماً، استعداداً للموسم الرياضي 2025-2026 ضمن منافسات دوري النخبة السعودي، في خطوة تعكس حرص إدارة النادي على تعزيز الاستقرار الفني وحماية المواهب الوطنية.
وشملت قائمة اللاعبين الذين جرى تجديد عقودهم لمدة عامين: وائل خالد الجهني، بدر حسام كابلي، وسيف دارسي، فيما تم تجديد عقد أحمد الرفاعي لمدة عام واحد. كما تم استقطاب اللاعبين يزن مدني وزياد ملا بعقود تمتد لثلاثة أعوام، إلى جانب سلمان الجدعاني لمدة عام واحد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل جديد من اللاعبين المحليين، عبر تهيئة بيئة احترافية تُسهم في تطوير الكوادر الشابة ورفع جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة والحوكمة الفنية.
يُذكر أن دوري النخبة لفئة تحت 21 عاماً يهدف إلى تطوير مستوى اللاعبين السعوديين، ويُقام بمشاركة 24 فريقاً على مرحلتين: الأولى بنظام المجموعات ذهاباً وإياباً، تليها الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب.