"رام" و"ميرونك" يتصدّران منافسات الأفراد في اليوم الافتتاحي لبطولة ليف جولف جدة 2024

تَشارك كلٌّ من: الإسباني جون رام "قائد فريق ليجيون 13"، والبولندي أدريان ميرونك "لاعب فريق كليكس"؛ صدارةَ ترتيب منافسات الأفراد ضمن بطولة ليف جولف جدة 2024، مع ختام أحداث اليوم الأول من الحدث العالمي الذي يُقام في نسخته الثالثة على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويستمرّ حتى تاريخ 3 مارس، بمشاركة 13 فريقًا، يضم كلٌّ منها 4 لاعبين من نخبة الأسماء في عالم الجولف.
وتمكّن "رام" و"ميرونك" من تحقيق المركز الأول بعد نجاحهما في تسجيل 8 ضربات تحت المعدل، وبفارق ضربة واحدة أمام التشيلي خواكين نيمان "قائد فريق توركي"، والأمريكي برايسون ديشامبو "قائد فريق كرشرز"، والجنوب أفريقي تشارل شوارتزل "لاعب فريق ستينجر"، الذين تشاركوا مركز الوصافة. في حين حلّ الجنوب أفريقي لوي أوسثويزن "قائد فريق ستينجر" في المركز الثالث بتسجيله 6 ضربات تحت المعدل.
وقال رام المصنف الثالث عالميًّا وبطل الماسترز لعام 2023: "كان يومًا رائعًا بالفعل، قمت بتسديد ضربات افتتاحية جيدة، وأعتقد بأن الضربات القصيرة التي حقّقتها في الحفر الثانية والسادسة والسادسة عشرة، كانت السبب الرئيسي في خروجي بهذه النتيجة اليوم". وأضاف رام: "ملعب رويال غرينز مميز، يجب عليك أن تقوم بتسديد ضربات ذات جودة عالية بشكل مستمر، وإذا تحلّيت بالثقة اللازمة ولعبت بمخاطرة أكبر فسوف تسجل نتيجة جيدة، وسعيد بأن الفريق تمكّن من القيام بذلك".
واحتلّ فريقُ ليجيون 13 صدارةَ ترتيب منافسات الفرق ضمن بطولة ليف جولف جدة 2024، مع ختام منافسات اليوم الأول، محقّقًا 17 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه فريق ستينجر بتسجيله 16 ضربة تحت المعدل، في حين تشاركت فرقُ: كرشرز، وآيرون هيدز، وهاي فلايرز، المركزَ الثالث بتسجيلهم 12 ضربة تحت المعدل.
وقال ميرونك: "لم تكن بدايتي مثالية، ولكن في منتصف اليوم وحتى النهاية قدمت أداءً جيدًا. يعجبني ملعب رويال غرينز كثيرًا، وهو أحد الملاعب التي تناسب أسلوب لعبي، لعبت هنا أكثر من مرة، وأعتقد بأن عامل الرياح هو الأمر الذي يجب عليّ أن أركز عليه؛ حيث إنها شديدة جدًّا هنا وتحدث الفارق. سعيد بما آلت إليه الأمور اليوم، وأتمنّى أن أستمرّ في اللعب بشكل جيد في الأيام القادمة".
في حين عبّر نيمان عن شعوره الرائع باللعب اليوم إلى جانب كلٍّ من: جون رام، والأمريكي فيل ميكلسون "قائد فريق هاي فلايرز"؛ حيث أبدى ارتياحه للعب في رويال غرينز؛ كونها المرة الخامسة التي يلعب فيها على أرضيته، وعلى اعتياده للعب تحت تأثير الرياح واستمتاعه بالتحديات التي تواجهه بسببها.