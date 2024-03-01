"رام" و"ميرونك" يتصدّران منافسات الأفراد في اليوم الافتتاحي لبطولة ليف جولف جدة 2024

وقال ميرونك: "لم تكن بدايتي مثالية، ولكن في منتصف اليوم وحتى النهاية قدمت أداءً جيدًا. يعجبني ملعب رويال غرينز كثيرًا، وهو أحد الملاعب التي تناسب أسلوب لعبي، لعبت هنا أكثر من مرة، وأعتقد بأن عامل الرياح هو الأمر الذي يجب عليّ أن أركز عليه؛ حيث إنها شديدة جدًّا هنا وتحدث الفارق. سعيد بما آلت إليه الأمور اليوم، وأتمنّى أن أستمرّ في اللعب بشكل جيد في الأيام القادمة".