بشكل ودي.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل "كريستيانو رونالدو"

وأضاف البيان: "يقدم النادي الشكر لرونالدو على إسهاماته الكبيرة التي قدمها على مدار الفترتين اللتين قضاهما في أولد ترافورد وسجل خلالهما 145 هدفاً في 346 مباراة، ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المستقبل".