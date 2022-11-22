بشكل ودي.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل "كريستيانو رونالدو"

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء رسمياً انتهاء علاقته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل ودي.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء: "يعلن مانشستر يونايتد رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي بالتراضي وبشكل فوري".
وأضاف البيان: "يقدم النادي الشكر لرونالدو على إسهاماته الكبيرة التي قدمها على مدار الفترتين اللتين قضاهما في أولد ترافورد وسجل خلالهما 145 هدفاً في 346 مباراة، ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المستقبل".
واختتم البيان بالقول: "الجميع في مانشستر يونايتد يواصلون التركيز على استمرار الفريق في التقدم والتطور تحت قيادة المدرب إريك تن هاج والعمل سوياً لتحقيق النجاح في أرض الملعب".
وأثارت تصريحات رونالدو التي أطلقها في الأيام الفائتة حفيظة المسؤولين في يونايتد بعد اتهامهم بعدم احترامه إضافة إلى هجومه على الهولندي تين هاغ مدرب الفريق.