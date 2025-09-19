18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت ١٧ عام

حرصت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي، برئاسة هاني طالب بلان، على عقد اجتماع فني لحكام بطولة كأس الخليج العربي تحت 17 عاماً، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل، وعقد الاجتماع مساء اليوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري، بفندق دوست 2 الدوحة، بحضور 18 حكمًا وحكمًا مساعدًا، من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في إدارة منافسات البطولة.
وألقى المحاضرة إسماعيل الحافي، مسؤول تطوير الحكام بالفيفا عن غرب آسيا، والمشرف على حكام البطولة، بحضور المقيمين البحريني علي السماهيجي والقطري عبد الله البلوشي، حيث تم إلقاء الضوء على العديد من الحالات الفنية والنقاط التطويرية، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالبطولة لكي يكون الحكام في أتم جاهزية لتقديم أفضل مستوى تحكيمي . .
كما قام هاني طالب بلان، رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي، بالاجتماع مع الحكام وألقى كلمة رحب خلالها بوجودهم في قطر، متمنياً لهم التوفيق في البطولة.
وأكد هاني بلان على ضرورة التركيز و الالتزام والانضباط، وترك بصمة إيجابية في البطولة، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في جميع الحكام المختارين للبطولة وتقديمهم مستوى تحكيمي عادل .
الجدير بالذكر أن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة تضم 18 حكماً وحكماً مساعداً وهم : عبد العزيز موسى، ومحمد المزيد ، وعبد المجيد الكربي، وسالم دحروج ( قطر ) ، وأحمد محمد عسكر ومحمد لؤي صبحي ( العراق ) ، وخالد الأحمري ومؤيد المسجن ( السعودية ) ، وسهيل الملا وحميد القيواني ( الإمارات ) ، ومحمد راشد إسماعيل وحسين محمد جعفر (البحرين ) ، ومصطفى الشطي وموسى الخياط ( الكويت ) ، وهيثم الوليدي ومصطفى عبد الغني ( اليمن ) ، ومحمد مراد وأحمد جميل ( عمان ) .