18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت ١٧ عام

حرصت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي، برئاسة هاني طالب بلان، على عقد اجتماع فني لحكام بطولة كأس الخليج العربي تحت 17 عاماً، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل، وعقد الاجتماع مساء اليوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري، بفندق دوست 2 الدوحة، بحضور 18 حكمًا وحكمًا مساعدًا، من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في إدارة منافسات البطولة.