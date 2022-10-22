اتحادي وشبابي يتصدَّران قائمة أكثر لاعبي دوري روشن صناعة لفرص الأهداف

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي لكرة القدم عن قائمة أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعة لفرص الأهداف بعد مرور 8 جولات من دوري المحترفين.
وتصدَّر قائمة أكثر اللاعبين صناعة لفرص أهداف الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب نادي الشباب؛ إذ صنع 23 فرصة خلال دقائق لعب بلغت 665 دقيقة.
وجاء في المركز الثاني البرازيلي إيغور كورونادو، لاعب الاتحاد، الذي نجح في صناعة 19 فرصة بالتساوي مع المغربي فيصل فجر لاعب الوحدة، بدقائق 700 و688 على التوالي لكل منهما.
واحتل المركز الثالث البيروفي كرستيان كويفا، لاعب نادي الفتح؛ إذ استطاع صناعة 18 فرصة، بالتساوي مع المغربي محمد فوزير لاعب الرائد خلال 601 و620 دقيقة لكل منهما على التوالي.
وانتهت منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي بتصدُّر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة في المركز الرابع.