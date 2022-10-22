اتحادي وشبابي يتصدَّران قائمة أكثر لاعبي دوري روشن صناعة لفرص الأهداف

وجاء في المركز الثاني البرازيلي إيغور كورونادو، لاعب الاتحاد، الذي نجح في صناعة 19 فرصة بالتساوي مع المغربي فيصل فجر لاعب الوحدة، بدقائق 700 و688 على التوالي لكل منهما.