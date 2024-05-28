تحتضنها جدة .. أفضل 100 لاعب عالميًا يشاركون في بطولة العالم للبلياردو

يستعد أفضل 100 لاعب دولي للمشاركة في بطولة العالم للبلياردو (9 كرات)، والتي تُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وإشراف وزارة الرياضة، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9) كرات، وتحتضنها جدة في الفترة من 3 حتى 8 يونيو المقبل، في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وتشكل هذه البطولة علامة فارقة في تاريخ الجولة من خلال الأسماء المشاركة. كما أن نتائج البطولة ستساهم بشكل مباشر في تصنيف ترتيب اللاعبين العالمي. ويتقدم قائمة اللاعبين المشاركين، المصنف الأول عالميًا، الإسباني فرانسيسكو سانشيز رويز، وإلى جانبه مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم البلياردو (9 كرات) ومنهم؛ مواطنه ديفيد ألكيدي، والأمريكيان شين فان بويننغ وفيدور جورست، والنمساويان ألبين أوشان وماريو هي، والبريطاني جايسون شو، والألماني جوشوا فيلر، والسنغافوري ألويشيوش ياب، بالإضافة إلى كو بينغ شونغ من تايبيه، الصين.
وإلى جانب أفضل 100 لاعب في العالم، يشارك 28 لاعباً بدعوة خاصة. وتشمل قائمة المشاركين 13 لاعباً من المملكة العربية السعودية، إلى جانب نجوم صاعدة من دول مجاورة مثل قطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، والكويت.
وقال رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر؛ الدكتور ناصر بن صعب الشمري: "بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) حدث تاريخي له مكانة خاصة في عالم اللعبة ومتابعه كبيرة على الصعيد الدولي. وفخورون باستضافتنا لها على أرض الوطن بمشاركة 128 من نخبة الأسماء العالمية وفي المنطقة". وأكّد الشمري بأن البطولة تعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية للرياضة، وأوضح بأن الاستعدادات والتحضيرات في لمساتها الأخيرة، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الرياضة في الإشراف على العمل وتسهيل كل الإجراءات اللازمة لتقديم الحدث العالمي بأفضل صورة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لماتش روم سبورت؛ إيميلي فريزر: "استضافت المملكة مجموعة من أكبر الأحداث العالمية في الرياضة، ونحن سعداء بأن تنضم بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) للقائمة. ونشكر وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على رؤيتهم الرائعة ودعمهم المميز لنتمكن من إقامة الحدث في جدة. ومع تأكيد مشاركة أفضل 100 لاعب في العالم، فإن البطولة تعد بأن تمنح المشجعين والمتابعين لحظات حماسية واستثنائية".