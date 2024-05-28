تحتضنها جدة .. أفضل 100 لاعب عالميًا يشاركون في بطولة العالم للبلياردو

وتشكل هذه البطولة علامة فارقة في تاريخ الجولة من خلال الأسماء المشاركة. كما أن نتائج البطولة ستساهم بشكل مباشر في تصنيف ترتيب اللاعبين العالمي. ويتقدم قائمة اللاعبين المشاركين، المصنف الأول عالميًا، الإسباني فرانسيسكو سانشيز رويز، وإلى جانبه مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم البلياردو (9 كرات) ومنهم؛ مواطنه ديفيد ألكيدي، والأمريكيان شين فان بويننغ وفيدور جورست، والنمساويان ألبين أوشان وماريو هي، والبريطاني جايسون شو، والألماني جوشوا فيلر، والسنغافوري ألويشيوش ياب، بالإضافة إلى كو بينغ شونغ من تايبيه، الصين.