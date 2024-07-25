في أكبر حدث في تاريخ القطاع.. Falcons Vega MENA أول فريق عربي للسيدات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

أصبح Falcons Vega MENA أول فريق عربي للسيدات يشارك ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أكبر حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وذلك بعد مشاركتهم في بطولة Mobile Legends: Bang Bang للسيدات، والتي تُقام منافساتها في الفترة من 24 حتى 27 يوليو 2024، بمشاركة 12 فريقاً، وبمجموع جوائز تبلغ 500,000 دولار هو الأغلى في تاريخ البطولات النسائية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
ويلعب فريق Falcons Vega MENA في المجموعة (C) والتي تضم الفريق الفيتنامي Zino Lilies، والفريق الروسي Victory Song Gamers، حيث تُلعب المواجهات بنظام روبن، وتحسم من خلال الفوز بمواجهتين مع تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة النهائيات.
وقالت اللاعبة المصرية آلاء أيمن "fvvn" تعليقاً على مشاركتها مع فريق Team Falcons في البطولة: "إنها فرصة عظيمة وأنا محظوظةٌ جداً لتواجدي هنا في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، أضخم حدث في تاريخ القطاع. تتيح هذه البطولة لنا مقابلة أشخاص جدد وتعلم ثقافات جديدة، فضلاً عن جعلنا أكثر استقلالية بفضل مجموع الجوائز والذي يُعد الأكبر في تاريخ البطولات النسائية للألعاب والرياضات الإلكترونية".
وأضافت: "تنظيم حدثٍ بهذا الحجم في المملكة العربية السعودية رائعٌ ومبهر، كما أن الدعم الجماهيري كان استثنائياً. لقد تلقينا دعماً هائلاً، ليس في الأرينا فحسب، بل حتى في مقر السكن وفي مرافق الحدث وفي كل مكان، وهو أمرٌ يشعرنا بالفخر ويدفعنا لتقديم الأفضل".
وتشمل البطولة مشاركة فِرقٍ عالمية هي: Team Vitality و Omega Express و Gaimin Gladiators و Tidal Legends Gaming و Victory Song Gamers و CFU Serendipity و Net Angels و Zino Lilies و DreamMax Girls و Cloud9 و Falcons Vega.
وتضم الفرق 66 من أفضل لاعبات MLBB حول العالم، يمثلون 14 جنسية مختلفة وهي: مصر، فيتنام، روسيا، البرازيل، الفلبين، الصين، إندونيسيا، ماليزيا، كمبوديا، ميانمار، باراغواي، كوريا الجنوبية، تايلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتبر بطولة MLBB للسيدات واحدة من الإضافات الهامة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية والذي انطلق بتاريخ 3 يوليو ويستمر حتى 25 أغسطس، في بوليفارد رياض سيتي. وتعكس البطولة النمو المتزايد لمجتمع اللاعبات، واللاتي تُشكلنَّ نحو 48% من مجتمع الألعاب في المملكة العربية السعودية. وتؤكد استضافة بطولة MLBB للسيدات التزام المملكة بدعم مجتمع اللاعبات وتعزيز صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.
ويضم كأس العالم للرياضات الإلكترونية 22 بطولة عبر 21 لعبة شهيرة، ويقدم جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق. وتمكنت خمسة أندية من حصد اللقب في ست بطولات أقيمت منذ انطلاق المنافسات، بينما تحتدم المنافسة على البطولات المتبقية وسط ترقب كبير لمعرفة من سيتوج باللقب الأغلى في تاريخ القطاع.