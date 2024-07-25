في أكبر حدث في تاريخ القطاع.. Falcons Vega MENA أول فريق عربي للسيدات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وتضم الفرق 66 من أفضل لاعبات MLBB حول العالم، يمثلون 14 جنسية مختلفة وهي: مصر، فيتنام، روسيا، البرازيل، الفلبين، الصين، إندونيسيا، ماليزيا، كمبوديا، ميانمار، باراغواي، كوريا الجنوبية، تايلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.