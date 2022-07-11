يوفنتوس يعلن ضم النجم الفرنسي بول بوغبا

وقال يوفنتوس اليوم عقب إعلانه التعاقد مع الفرنسي: "عاد بول إلى تورينو، لقد غادر كصبي وعاد كرجل وبطل، ولكن هناك شيء واحد لم يتغير، الرغبة في كتابة صفحات لا تُنسى من تاريخ النادي معًا مرة أخرى".