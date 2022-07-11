يوفنتوس يعلن ضم النجم الفرنسي بول بوغبا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الاثنين، رسمياً، تعاقده مع الفرنسي بول بوغبا، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورحل بول بوغبا، عن صفوف مانشستر يونايتد، خلال الصيف الحالي، بعد انتهاء الموسم، وعقب انتهاء عقده مع الشياطين الحمر، دون الاتفاق على تجديد العقد.
وقال يوفنتوس اليوم عقب إعلانه التعاقد مع الفرنسي: "عاد بول إلى تورينو، لقد غادر كصبي وعاد كرجل وبطل، ولكن هناك شيء واحد لم يتغير، الرغبة في كتابة صفحات لا تُنسى من تاريخ النادي معًا مرة أخرى".
ولم يذكر يوفنتوس أي تفاصيل خلال بيانه الرسمي، عن مدة عقد اللاعب مع السيدة العجوز، أو التفاصيل المالية، بل اكتفى بالحديث عن عودة نجمه الفرنسي، إلى صفوفه مرة أخرى.
وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" اليومية أن بوغبا (29 عاماً) سيتقاضى راتباً قدره ثمانية ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت.