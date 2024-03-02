تحضيرًا لمواجهة موريتانيا .. أخضر الشابات يعسكر في جدة

واستدعت المدير الفني للأخضر، الأسكتلندية باولين هاميل 24 لاعبة وهن: "لولوة موسى، دانه أحمد، مايا عبدالرحمن، فجر سعد، مجد العتيبي، ايان البرقاوي، جوري سماح، لولو العبيد، ليان أمير، فاطمة منصور، منيرة الغنام، ماريا باغفار، لولو عبدالله، حورية الشمراني، فدوى خالد، سلمى الزبيدي، مريم التميمي، بسمه نواف، ليان صالح، أميرة أبو السمح، ملوك الهوساوي، سلاف أحمد، وتين الزهراني، فجر سقاف".