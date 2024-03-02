تحضيرًا لمواجهة موريتانيا .. أخضر الشابات يعسكر في جدة

ينطلق اليوم السبت معسكر المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم، والذي يقام بمحافظة جدة حتى يوم الأحد الموافق 10 من مارس الجاري، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان دوليتان أمام منتخب موريتانيا يوم الأربعاء 6 مارس ويوم السبت 9 مارس.
واستدعت المدير الفني للأخضر، الأسكتلندية باولين هاميل 24 لاعبة وهن: "لولوة موسى، دانه أحمد، مايا عبدالرحمن، فجر سعد، مجد العتيبي، ايان البرقاوي، جوري سماح، لولو العبيد، ليان أمير، فاطمة منصور، منيرة الغنام، ماريا باغفار، لولو عبدالله، حورية الشمراني، فدوى خالد، سلمى الزبيدي، مريم التميمي، بسمه نواف، ليان صالح، أميرة أبو السمح، ملوك الهوساوي، سلاف أحمد، وتين الزهراني، فجر سقاف".
من جانبها أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد على أهمية مشاركة المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا في أول مباراة دولية، مشيرة إلى أن هذه التجربة تسهم في تطوير مستوى اللاعبات واكتسابهن الخبرة في المنافسات الدولية، وأوضحت أن هذه الفرصة تعتبر فرصة ذهبية لبناء الثقة بين اللاعبات وتعزيز الروح الجماعية، مؤكدة على أن التدريب المناسب والتحضير الجيد سيساعدان المنتخب من تحقيق أداء مشرف في المنافسات المحلية والدولية.