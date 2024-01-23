النصر يستهدف ضمّ ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي "آرون وان بيساكا"

يلعب "آرون وان بيساكا" البالغ من العمر 26 عامًا لمانشستر يونايتد في يوليو 2019، قادمًا من "كريستال بالاس" الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "20" مليون يورو.