موسم الدرعية يستضيف مباراة السوبر الإيطالي في يناير 2023

وسبق وأن احتضنت المملكة نهائي كأس السوبر الإيطالي في مرتين، الأولى عام 2018 وكانت بمدينة جدة، وحينها توّج يوفنتوس باللقب على حساب إسي ميلان بهدف نظيف، والثانية عام 2019 وكانت في العاصمة الرياض، وحينها حصد لاتسيو اللقب من أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف لواحد.