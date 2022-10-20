موسم الدرعية يستضيف مباراة السوبر الإيطالي في يناير 2023

يستضيف "موسم الدرعية" مباراة السوبر الإيطالي بين فريقي ميلان وإنتر مطلع في 18 يناير 2023.
وحقق ميلان لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، فيما ظفر إنتر بالكأس عقب الفوز على يوفنتوس في المباراة النهائية.
ويعود كأس السوبر الإيطالي إلى الأراضي السعودية مجدداً، بعد أن غاب في الموسمين الماضيين، إذ أقيمت نسختا 2020، 2021 في إيطاليا.
وسبق وأن احتضنت المملكة نهائي كأس السوبر الإيطالي في مرتين، الأولى عام 2018 وكانت بمدينة جدة، وحينها توّج يوفنتوس باللقب على حساب إسي ميلان بهدف نظيف، والثانية عام 2019 وكانت في العاصمة الرياض، وحينها حصد لاتسيو اللقب من أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف لواحد.