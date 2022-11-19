في المؤتمر الصحفي.. "مدرب قطر" يؤكد: مواجهة تاريخية تجمعنا غدًا بالإكوادور في افتتاح كأس العالم

وأضاف: "نعرف أننا مقبلون على تحدٍّ صعب. ستكون الانطلاقة أمام منتخب قوي، استحق مكانه في كأس العالم بعدما خاض التصفيات في قارة أمريكا الجنوبية التي تضم منتخبات من الصفوة في العالم". مشيرًا إلى أنه تابع أداء المنتخب الإكوادوري جيدًا، ويعرف أنه منتخب طموح، واستعد بشكل جيد.