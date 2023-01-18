منافسات دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة تنطلق الأسبوع المقبل

وقال: دورة الألعاب الرياضية 18 للقوات المسلحة تهدف إلى التقاء الرياضيين وسط منافسة شريفة، وإبراز العديد من الكفاءات البدنية، وتطوير وصقل المهارات الفردية والجماعية، وإعطاء الفرصة للرياضيين للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية على مختلف المستويات من الوحدة التي يعملون بها إلى منتخبات القوة المسلحة ومن ثم المشاركة في البطولات الداخلية والخارجية على المستوى الخليجي والعربي والدولي.