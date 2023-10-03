نادي الاتحاد يصدر بياناً توضيحياً حول مباراته مع سباهان الإيراني: غادرنا بأمر "المراقب"

أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا يوضح فيه مُلابسات ما جرى قبل مباراته أمام سباهان الإيراني، ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن مساء الإثنين، أنه تم إلغاء مباراة سباهان الإيراني ونظيره الاتحاد، ضمن المجموعة الثالثة، بدوري أبطال آسيا 2023 / 2024، على استاد نقش جاهان في أصفهان؛ وذلك بسبب ظروف غير متوقعة.
وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي، إنه يود الإيضاح أنه بعد وصوله يوم الإثنين للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان الإيراني، تمّ إبلاغه من قِبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تُقام وفق الموعد المحدّد، وبإمكان الفريق مغادرة الملعب، ووفقاً لذلك غادرت بعثة النادي الملعب متجهة للمطار.
وأضاف نادي الاتحاد، أنه سيتابع حيثيات القرار ويدعو الاتحاد الآسيوي إلى حفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح.
ووجّه الاتحاد الشكر للاهتمام والمتابعة اللذين حظي بهما من قِبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم.