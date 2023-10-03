نادي الاتحاد يصدر بياناً توضيحياً حول مباراته مع سباهان الإيراني: غادرنا بأمر "المراقب"

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي، إنه يود الإيضاح أنه بعد وصوله يوم الإثنين للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان الإيراني، تمّ إبلاغه من قِبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تُقام وفق الموعد المحدّد، وبإمكان الفريق مغادرة الملعب، ووفقاً لذلك غادرت بعثة النادي الملعب متجهة للمطار.