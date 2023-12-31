"جماهير الهلال" تُوَاصل تصدرها لأعداد الحضور حتى الجولة الـ19 بدوري روشن

استعرض برنامج "أكشن مع وليد"، أكثر الأندية السعودية حضورًا للجماهير حتى الجولة الـ19 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتَصدرت جماهير نادي الهلال قائمة أكثر الجماهير حضورًا؛ حيث بلغ عدد الحضور نحو 268.419، يليها في المركز الثاني جماهير النصر التي بلغت نحو 182.769.
وجاءت في المركز الثالث جماهير نادي الاتحاد بواقع 178.832، يليها في المركز الرابع جماهير الأهلي التي بلغت نحو 175.443.
في حين وقعت جماهير الفتح والاتفاق خامسًا وسادسًا بعدد جماهيري بلغ 91.996.70.684 على التوالي، وحلت جماهير نادي الشباب في المركز التاسع بواقع 50.071.