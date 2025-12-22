دوري أبطال آسيا للنخبة : الأهلي يمزق شباك الشرطة بخماسية

أهداف المباراة سجلها روجر ايبانيز في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ،قبل أن يضيف إيفان توني الهدف الثاني قي الدقيقة 56 ،ثم يضيف جالينو الهدف الثالث في الدقيقة 72 ،قبل أن يضيف صالح أبو الشامات الهدف الرابع قي الدقيقة 81 ، وزياد الجهني الهدف الخامس في الدقيقة 86 .