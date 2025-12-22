دوري أبطال آسيا للنخبة : الأهلي يمزق شباك الشرطة بخماسية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي ، الفوز غلى الشرطة العراقي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز الأهلي بخماسية نظيفة .
أهداف المباراة سجلها روجر ايبانيز في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ،قبل أن يضيف إيفان توني الهدف الثاني قي الدقيقة 56 ،ثم يضيف جالينو الهدف الثالث في الدقيقة 72 ،قبل أن يضيف صالح أبو الشامات الهدف الرابع قي الدقيقة 81 ، وزياد الجهني الهدف الخامس في الدقيقة 86 .
بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده عند النقطة رقم 13 في حين بقي الشرطة العراقي عند رصيده السابق وهو نقطة واحدة .