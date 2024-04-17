في بطولة السعودية المفتوحة للجولف.. الأمريكي "كاتلين" يتألق و"العطية" يقود المشاركة المحلية

تصدر الأمريكي جون كاتلين منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية المفتوحة للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة فيما حقق اللاعب السعودي خالد العطية أفضل نتيجة محلية جعلته في صدارة اللاعبين السعوديين في المنافسات التي تستمر حتى السبت المقبل، في نادي الرياض للجولف.
وقدم كاتلين أفضل أداء جعله في مقدمة المشاركين بنتيجة 66 ليؤكد سيطرته ومواصلته لتقديم المستويات الفنية التي قدمها في بطولة مكاو الدولية في مارس الماضي.
وقال كاتلين: "إنها المرة الثانية التي أتواجد فيها بالمملكة العربية السعودية وعندما لعبت في بطولة السعودية الدولية كان حدثاً من الدرجة الأولى. والآن كل شيء يجري على ما يرام من ناحية المنافسات وأنا هنا أريد أن ألعب للاستمتاع بالأجواء والمشاركة مع لاعبين مميزين في هذه البطولة القوية.
وعن منافسات اليوم قال: "لعبت بقوة إلا أن الرياح كانت تحدياً صعباً بالنسبة لي، لذلك كان علي أن أفكر جيداً في طريقة اللعب للسيطرة على الكرة واجهت بعض التحديات إلا أنني أتطلع لتقديم أداء أفضل في اليوم الثاني.
في سياق متصل حقق اللاعب السعودي خالد العطية نتيجة مميزة في سلطنة عمان في وقت سابق من هذا العام عندما أصبح أول هاو سعودي في السلسلة الدولية حافظ على مستواه القوي في هذه البطولة، حيث أبدى سعادته بمواصلة التقدم وكانت جولته 72 هي الأفضل من بين لاعبي الجولف السعوديين المشاركين في البطولة.
وقال العطية عن مشاركته: "أشعر بالسعادة حيث لعبت بطريقة جيدة بالرغم من أن الرياح جعلت الأمر صعباً. لكن أدائي كان في مستويات جيدة وهذا المستوى يؤكد أنني لست بعيداً عن المنافسة مع أفضل اللاعبين في الجولة الآسيوية.
وأضاف: "من الضروري أن يُمنح لاعبو السعودية الفرصة للعب في أحداث قوية مثل هذه، لأننا جميعاً نتطور بسرعة وأشكر جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف على دعمهم وفرصة اللعب في الجولة الآسيوية مرة أخرى.
وأنهى وصيف العام الماضي هنريك ستينسون مشاركته في وضع جيد بنتيجة اثنين تحت المعدل فيما يأتي بعده بطل العام الماضي التايلندي دينوينت بوريبونسوب بفارق ضربة واحدة فوق المعدل.
وكانت لقطة البطولة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة للاعب التايلندي اتثيبات بورناتانيارت والذي انطلق في الحفرة العاشرة وسجل بيردي في الحفرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وأنهى بخمسة تحت المعدل والمركز العاشر.