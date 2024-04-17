في بطولة السعودية المفتوحة للجولف.. الأمريكي "كاتلين" يتألق و"العطية" يقود المشاركة المحلية

في سياق متصل حقق اللاعب السعودي خالد العطية نتيجة مميزة في سلطنة عمان في وقت سابق من هذا العام عندما أصبح أول هاو سعودي في السلسلة الدولية حافظ على مستواه القوي في هذه البطولة، حيث أبدى سعادته بمواصلة التقدم وكانت جولته 72 هي الأفضل من بين لاعبي الجولف السعوديين المشاركين في البطولة.