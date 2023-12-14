وضع حجر الأساس لنادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للبولو أن نادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو، يعدّ دعمًا غير مستغرب من القيادة الرشيدة، حفظها الله، لقطاع الفروسية، لتحقيق أهدافها مع رؤية المملكة 2030، وإهداء لفرسان البولو والمهتمين بهذه الرياضة العريقة واقعًا ملموسًا بالمشاريع النوعية الداعمة التي تساهم في تحقيق انتشارها وتطويرها بالتمكين من المنافسة إقليميًّا وعالميًّا، واستضافة البطولات العالمية لرياضة البولو.