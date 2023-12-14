نظم الاتحاد السعودي للبولو، مباراة ودية للبولو في وادي صفار بالدرعية، بمناسبة وضع حجر الأساس لنادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو، وذلك على هامش حفل "بشاير الدرعية"، الذي أقيم أمس في الدرعية.
وشارك في المباراة عدد من لاعبي المنتخب السعودي للبولو، ومحترفون أجانب يتقدمهم بطل البولو الأرجنتيني "ناتشو فيغيراس"، و"هالاريو فيغيراس"، و"حسام زواوي"، و"عبدالمحسن الحكير"، و"فيصل أبو نيان"، و"عاصف شاه"، فيما أدار اللقاء الحكم "أمينو عثمان".
وكرّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو المهندس عمرو زيدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية "جيري إنزيريلو"، بحضور نائب رئيس الاتحاد فهد أبو نيان، والرئيس التنفيذي فيصل بن دويس.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للبولو أن نادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو، يعدّ دعمًا غير مستغرب من القيادة الرشيدة، حفظها الله، لقطاع الفروسية، لتحقيق أهدافها مع رؤية المملكة 2030، وإهداء لفرسان البولو والمهتمين بهذه الرياضة العريقة واقعًا ملموسًا بالمشاريع النوعية الداعمة التي تساهم في تحقيق انتشارها وتطويرها بالتمكين من المنافسة إقليميًّا وعالميًّا، واستضافة البطولات العالمية لرياضة البولو.
وبيّن زيدان أن مثل هذا المشروع باكورة المشاريع التي تعزز من سرعة تحقيق أهداف الاتحاد المبنية وفق الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي للبولو سيعلن لاحقًا عن برنامجه وأنشطته في النادي بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية.