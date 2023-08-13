"ليكيب" الفرنسية: نادي الهلال توصل إلى اتفاق لضم البرازيلي "نيمار" مقابل 160 مليون يورو

ويتزامن خبر إمكانية رحيل نيمار عن النادي الباريسي مع قرار الأخير إعادة نجمه الآخر كيليان مبابي إلى الفريق الأول بدءًا من تمارين اليوم الأحد، وذلك بعد أن استُبعد بسبب أزمة تجديد عقده.