الأقربُ الدوري الإسباني.. محترف النصر يفاجئ النادي بطلب الرحيل

كشفت تقارير صحفية عن مطالبة أحد نجوم نادي النصر، بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما نشره موقع "Sportskeeda"؛ فإن زميل كريستيانو رونالدو في فريق النصر، الإسباني إيمريك لابورت؛ طالَبَ إدارة ناديه بالمغادرة هذا الصيف.
وأوضح الموقع أن النصر قد يكون على وشك خسارة أحد نجومه هذا الصيف، وهو المدافع إيمريك لابورت، بعد أن انضم إليه العام الماضي فقط من مانشستر سيتي.
وكان لابورت واحدًا من اللاعبين المشهورين الذين انتقلوا إلى السعودية في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 27.5 مليون يورو.
وأشار الموقع إلى أن مسؤولي النادي السعودي منفتحون على فكرة بيع المدافع الإسباني؛ ولكن فقط في حال تلقى عروض جادة.
وأكد الموقع أن لابورت البالغ من العمر 30 عامًا، تلقى بالفعل العديد من العروض؛ ولكن لم يلبِّ أي منها مطالب مسؤولي نادي النصر.
وكان الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر، قد دخل دائرة اهتمام ريال مدريد؛ حيث قام بمناقشة الأمر خلال الأيام الماضية، ولكن هذا الانتقال معقد؛ بسبب راتبه المرتفع الذي يصل إلى 20 مليون في الموسم الواحد.
وسبَق أن وضع ناديا أتليتكو مدريد، وأتلتيك بلباو، أيضًا اسم لابورت كأحد المرشحين الأساسيين للانضمام لتشكيلة الفريق بالموسم الجديد لتقوية خط الدفاع.