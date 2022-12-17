سجل كامل لطرفَي نهائي كأس العالم.. قصة بدأت عام 1930 وفي 1950 سابقة

وتلقى كلا المنتخبين هزيمة في دور المجموعات من فريقَيْن عربيَّيْن، حيث سقطت الأرجنتين في افتتاحية مبارياتها أمام السعودية بنتيجة 1-2، فيما خسر المنتخب الفرنسي بعدما ضمن التأهل إلى الدور التالي أمام تونس بهدف نظيف.