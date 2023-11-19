"ستيفن جيرارد": تابعتُ الدوري السعودي بسبب رونالدو.. وعرض الاتفاق كان الأكثر إثارة

وتَحدث عن جورجينيو فينالدوم قائلًا: "فينالدوم لم يكن يشارك كثيرًا لإصابته، وتجاربه الأخيرة لم تسعده؛ لذلك جاء إلى الاتفاق لأنه يريد أن يبتسم من جديد، ويلعب باستمرار، فهو مختلف عن هندرسون، لكنهما متفقان مع بعضهما".