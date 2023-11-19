"ستيفن جيرارد": تابعتُ الدوري السعودي بسبب رونالدو.. وعرض الاتفاق كان الأكثر إثارة

كشف مدرب الاتفاق، المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد عن أسباب انتقاله للتدريب بالدوري السعودي ودور كريستيانو رونالدو في قراره.
وقال جيرارد في حديث نشره الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن للمحترفين: "بوصول رونالدو إلى الدوري السعودي، بدأت أتابع الدوري، وبعض مبارياته، وملخصاته، وزادت شعبيته بتواجد اللاعب فيه بجانب عدد من اللاعبين الكبار.
وتابع مدرب الاتفاق: "صادف وقت انتقال رونالدو إلى السعودية ابتعادي عن التدريب، وكنت أبحث عن فرصة وشعرت بالانبهار بالدوري السعودي، وعندما جاءني مدير أعمالي بعدة عروض من الخليج كان لديّ فضول لأستكشف الدوريات الأخرى".
وأضاف جيرارد: "عرض الاتفاق كان الأكثر إثارة؛ فقد وقّعت لنادٍ إدارتُه شغوفة وتتفهم الوضع تمامًا وتدرك أن عملية البناء تحتاج إلى وقت؛ ولذلك اتخذت قراري حينها".
وعن اختياره لجوردان هندرسون قائد ليفربول السابق قال: "كمدرب تحتاج إلى لاعبين يشبهون طاقم التدريب وباستطاعهم القيام بدور المدرب على أرض الملعب، وهذه الصفات كانت موجودة بالفعل في جوردان، ولدينا هذه الثقة المتبادلة، فالتعاقد معه كان مهمًّا بالنسبة لي؛ فهو ما زال يريد اللعب؛ لذلك حرصت على أن يكون أولى صفقاتي".
وأكمل أن "الصفقات التي جاءت بعد هندرسون إلى الاتفاق كانت بفضل انضمامه إلى الفريق، هو لاعب رائع، وقائد حقيقي في الملعب، إنه مثال رائع للاعبين الشباب للتعلم منه، ويعلم حجم المشروع ومتفهم لمرحلة بناء الفريق".
وتَحدث عن جورجينيو فينالدوم قائلًا: "فينالدوم لم يكن يشارك كثيرًا لإصابته، وتجاربه الأخيرة لم تسعده؛ لذلك جاء إلى الاتفاق لأنه يريد أن يبتسم من جديد، ويلعب باستمرار، فهو مختلف عن هندرسون، لكنهما متفقان مع بعضهما".
وعن موسى ديمبلي استطرد قائلًا: "شاهدت ديمبلي لسنوات عندما كان يلعب لسيلتك في اسكتلندا، بل وواجهته في الملعب، إنه يسجل أهدافًا مهمة، يعطيك شخصية في الملعب، ورأيت أنه من المهم أن يكون لدينا مهاجم مثله".