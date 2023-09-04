الاتحاد في مأزق.. فشل المفاوضات مع مدافع وست هام

فشل نادي الاتحاد في الحصول على خدمات اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي كان يهدف للتعاقد معه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في السابع من سبتمبر الحالي، وفقًا لمصادر مقربة من اللاعب.
وأوضحت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين النادي واللاعب أو ناديه، على عكس ما تم تداوله في وسائل الإعلام.
وأكدت أن أكرد رفض الدخول في أي مفاوضات للانتقال إلى أي نادٍ خلال هذا العام.
وتأتي هذه الخسارة لنادي الاتحاد بعدما فشل في ضم سيرجيو راموس، الذي قرر العودة إلى ناديه السابق إشبيلية الإسباني بصفقة انتقال حُر هذا الصيف.
يُذكر أن اللاعب المغربي نايف أكرد انضم إلى صفوف وست هام يونايتد في الصيف الماضي قادمًا من فريق رين الفرنسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وتحول إلى أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق.