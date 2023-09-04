الاتحاد في مأزق.. فشل المفاوضات مع مدافع وست هام

فشل نادي الاتحاد في الحصول على خدمات اللاعب الدولي المغربي نايف أكرد، مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي كان يهدف للتعاقد معه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في السابع من سبتمبر الحالي، وفقًا لمصادر مقربة من اللاعب.