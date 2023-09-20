يفتتح مشواره السبت بمواجهة تركيا.. أخضر الصم يدشّن مشاركته في البطولة العالمية لكرة القدم

وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت فجر اليوم الأربعاء إلى ماليزيا، ويرأس البعثةَ مديرُ الأداء الرياضي بالاتحاد تركي الشهري، وتضمّ الإداريين: عبدالعزيز الزهراني، وإبراهيم الشمري، ومسفر العتيبي، والمدرب أحمد القنيطير، وسعيد المالكي مساعد المدرب، وأمجد الفيفي مترجم لغة الإشارة، ومحمد الغيلان طبيب المنتخب، وتم اختيار 23 لاعبًا لهذه المشاركة؛ هم: "عبد الله العمري، فهد العنزي، عبدالمجيد الشمري، علي الشهري، هشام آل حسين، مهند الشمراني، حمد عامري، إبراهيم الحارثي، خالد الطواش، رجائي صاهول، نادر الغامدي، عبد الله البركاتي، أحمد الشمراني، عبد الله الزهراني، سعود الشمري، خالد الشمري، محمد الشمري، عبد الرحمن الشمري، سلطان الشمري، جزاء الحربي، منصور سالم، عايض الشهراني، محمد التميمي".