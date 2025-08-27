رسمياً.. عمر السومة ينتقل إلى الحزم لتعزيز سجله التاريخي في الدوري السعودي

أعلن نادي الحزم، رسميًا تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة، قادمًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي، ضمن صفقات فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "X" مقطع فيديو ترحيبيًا ظهر فيه السومة، مع تعليق قال فيه: "التاريخي عمر السومة… حزماوي.. 154 هدفًا كتبها التاريخ.. ولا زال للمجد بقية مع الحزم".
ويأتي التعاقد مع السومة، البالغ من العمر 36 عامًا، بعد تألقه اللافت بقميص نادي العروبة السعودي في الموسم الماضي، إلى جانب رغبته في مواصلة مسيرته التهديفية داخل الدوري السعودي، الذي يُعد الهداف التاريخي له.
وكان السومة قد خاض تجربة قصيرة مع الوداد المغربي عقب نهاية عقده السابق، قبل أن يودع الفريق منافسات كأس العالم للأندية من دور المجموعات.