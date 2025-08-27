رسمياً.. عمر السومة ينتقل إلى الحزم لتعزيز سجله التاريخي في الدوري السعودي

ويأتي التعاقد مع السومة، البالغ من العمر 36 عامًا، بعد تألقه اللافت بقميص نادي العروبة السعودي في الموسم الماضي، إلى جانب رغبته في مواصلة مسيرته التهديفية داخل الدوري السعودي، الذي يُعد الهداف التاريخي له.