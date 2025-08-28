في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن.. صافرة فنزويلية تضبط قمة الأهلي ونيوم

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر منصة "إكس" عن تعيين الحكم الفنزويلي جيسوس فالنزويلا لإدارة مباراة الأهلي أمام ضيفه نيوم، المقرر إقامتها عند الساعة الـ09:00 مساء اليوم الخميس، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2025-2026.