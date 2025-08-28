رياضة

في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن.. صافرة فنزويلية تضبط قمة الأهلي ونيوم

في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن.. صافرة فنزويلية تضبط قمة الأهلي ونيوم
تم النشر في

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر منصة "إكس" عن تعيين الحكم الفنزويلي جيسوس فالنزويلا لإدارة مباراة الأهلي أمام ضيفه نيوم، المقرر إقامتها عند الساعة الـ09:00 مساء اليوم الخميس، على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2025-2026.

فيما يقود الحكم السعودي سامي الجريس مواجهة ضمك أمام الحزم، التي ستنطلق في تمام الـ07:05 مساءً على ملعب ضمك في خميس مشيط.

كما أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الاتفاق والخلود، التي ستُقام عند الساعة الـ09:00 مساءً على ملعب "إيجو" في الدمام، للحكم السعودي فيصل البلوي.

دوري روشن السعودي
الحكم الفنزويلي
جيسوس فالنزويلا

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org