خلال فترة "الميركاتو الشتوي".. الشباب يطلب ضم "ليوناردو سبينازولا"

وبحسب ما نشره الصحفي على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن هناك ناديًا سعوديًّا طلب معلومات بشأن سبينازولا الذي ينتهي عقده مع روما في يونيو 2024، ولا يوجد اتفاق لتمديد عقده مع النادي الإيطالي حتى الآن.